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Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка

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4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 1
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 2
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 3
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 4
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 5
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 6
4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 1
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 2
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 3
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 4
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 5
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 6
  • 4050538801330, Виниловая пластинка Nazareth, Hair Of The Dog (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617303
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка

Hair Of The Dog (дословно англ. Собачья шерсть, в переносном смысле «Лечить подобное подобным», «Клин клином вышибают») — шестой студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1975 году. Выпущен в апреле 1975 года лейблом Mooncrest в Великобритании, A&amp;amp;amp;amp;M Records — в Северной Америке. Диск записан на студии Escape в английском городе Кент. Изначально группа хотела назвать альбом Son of a Bitch, по строчке из песни «Hair of the Dog», но лейбл побоялся и не разрешил. Данный альбом, в отличие от трёх предыдущих, не продюсировал Роджер Гловер. Группа обошлась без помощи со стороны — продюсером стал Мэнни Чарлтон. Это был первый альбом Nazareth с большим успехом (помимо небольшого успеха Razamanaz), включающий в себя такие классические произведения, как заглавный трек, версию песни The Everly Brothers Love Hurts (в американской версии, но не в канадской/европейской, в которых его заменил оригинальный Guilty), Beggars Day и Please Dont Judas Me. По словам фронтмена Nazareth Дэна МакКафферти, трек на альбоме Hair of the Dog, в котором нечестная молодая женщина, наконец, встречает свою пару, дал оригинальное название альбома с его узнаваемым припевом: «Теперь ты возишься с… сукиным сыном!» («наследник собаки»). Лейбл Nazareth не собирался позволять им называть проект Son of a Bitch. Таким образом, Hair of the Dog был выбран в качестве компромисса, нанося последние штрихи на определяющий карьеру релиз. Название альбома часто воспринимается как сокращенная форма фразы, описывающей народное средство от похмелья, «шерсть собаки, которая тебя укусила». Самый коммерчески успешный альбом группы, по всему миру продано более двух миллионов экземпляров. В 2002 году занял 51-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Hair Of The Dog (дословно англ. Собачья шерсть, в переносном смысле «Лечить подобное подобным», «Клин клином вышибают») — шестой студийный альбом шотландской рок-группы Nazareth, вышедший в 1975 году. Выпущен в апреле 1975 года лейблом Mooncrest в Великобритании, A&amp;amp;amp;amp;M Records — в Северной Америке. Диск записан на студии Escape в английском городе Кент. Изначально группа хотела назвать альбом Son of a Bitch, по строчке из песни «Hair of the Dog», но лейбл побоялся и не разрешил. Данный альбом, в отличие от трёх предыдущих, не продюсировал Роджер Гловер. Группа обошлась без помощи со стороны — продюсером стал Мэнни Чарлтон. Это был первый альбом Nazareth с большим успехом (помимо небольшого успеха Razamanaz), включающий в себя такие классические произведения, как заглавный трек, версию песни The Everly Brothers Love Hurts (в американской версии, но не в канадской/европейской, в которых его заменил оригинальный Guilty), Beggars Day и Please Dont Judas Me. По словам фронтмена Nazareth Дэна МакКафферти, трек на альбоме Hair of the Dog, в котором нечестная молодая женщина, наконец, встречает свою пару, дал оригинальное название альбома с его узнаваемым припевом: «Теперь ты возишься с… сукиным сыном!» («наследник собаки»). Лейбл Nazareth не собирался позволять им называть проект Son of a Bitch. Таким образом, Hair of the Dog был выбран в качестве компромисса, нанося последние штрихи на определяющий карьеру релиз. Название альбома часто воспринимается как сокращенная форма фразы, описывающей народное средство от похмелья, «шерсть собаки, которая тебя укусила». Самый коммерчески успешный альбом группы, по всему миру продано более двух миллионов экземпляров. В 2002 году занял 51-ую позицию в рейтинге «100 лучших рок-альбомов всех времён» по версии журнала Classic Rock.
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Nazareth - Hair Of The Dog (coloured) (4050538801330) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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