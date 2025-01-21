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Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Close Enough For Rock n Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617301
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Close Enough For Rock n Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Part 1 - On Our Way, Part 2 - So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star, Part 3 - Sound Check, Part 4 - Here We Are Again, Vicki, Homesick Again, Vancouver Shakedown, Born Under The Wrong Sign, Loretta, Carry Out Feelings, Lift The Lid, You're The Violin
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка

Седьмой альбом Close Enough For Rock & Roll от шотландцев из Nazareth увидел свет в 1976 году. Как обычно в 70-х, пластинка не имела успеха на родине, зато в Канаде заняла 12 строчку хит-парада и получила золотой статус. Среди всех композиций альбома выделяется "Telegram" - трек из четырёх частей, который рассказывает о нелегкой гастрольной жизни рок-музыкантов. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти,а также басист Пит Эгнью оставались в коллективе. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.

Отзывы о товаре Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка

21.01.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2019 г альбома Nazareth на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук ремастированый , отличный

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . Цена на Котофото порадовала . Рекомендую фанатам и поклонникам .
17.01.2025
Олег

Достоинства:
Ремастированное переиздание 2020 г классического альбома на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук отличный

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Один из лучших альбомов Nazareth . Ностальгия по молодости . Всем рекомендую . Цена на Котофото отличная .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538801316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Close Enough For Rock n Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Part 1 - On Our Way, Part 2 - So You Want To Be A Rock 'N' Roll Star, Part 3 - Sound Check, Part 4 - Here We Are Again, Vicki, Homesick Again, Vancouver Shakedown, Born Under The Wrong Sign, Loretta, Carry Out Feelings, Lift The Lid, You're The Violin
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Седьмой альбом Close Enough For Rock & Roll от шотландцев из Nazareth увидел свет в 1976 году. Как обычно в 70-х, пластинка не имела успеха на родине, зато в Канаде заняла 12 строчку хит-парада и получила золотой статус. Среди всех композиций альбома выделяется "Telegram" - трек из четырёх частей, который рассказывает о нелегкой гастрольной жизни рок-музыкантов. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти,а также басист Пит Эгнью оставались в коллективе. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.01.2025
Олег

Достоинства:
Переиздание 2019 г альбома Nazareth на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук ремастированый , отличный

Недостатки:
Не замечены .

Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . Цена на Котофото порадовала . Рекомендую фанатам и поклонникам .
17.01.2025
Олег

Достоинства:
Ремастированное переиздание 2020 г классического альбома на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук отличный

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Один из лучших альбомов Nazareth . Ностальгия по молодости . Всем рекомендую . Цена на Котофото отличная .


Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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