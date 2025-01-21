Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка
Седьмой альбом Close Enough For Rock & Roll от шотландцев из Nazareth увидел свет в 1976 году. Как обычно в 70-х, пластинка не имела успеха на родине, зато в Канаде заняла 12 строчку хит-парада и получила золотой статус. Среди всех композиций альбома выделяется "Telegram" - трек из четырёх частей, который рассказывает о нелегкой гастрольной жизни рок-музыкантов. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Состав постоянно менялся и только идейный вдохновитель и вокалист Дэн Маккаферти,а также басист Пит Эгнью оставались в коллективе. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.
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Достоинства:
Переиздание 2019 г альбома Nazareth на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук ремастированый , отличный
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . Цена на Котофото порадовала . Рекомендую фанатам и поклонникам .
Достоинства:
Ремастированное переиздание 2020 г классического альбома на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук отличный
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Один из лучших альбомов Nazareth . Ностальгия по молодости . Всем рекомендую . Цена на Котофото отличная .
Отзывы о товаре Nazareth - Close Enough For Rock n Roll (Blue) (4050538801316) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание 2019 г альбома Nazareth на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук ремастированый , отличный
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Один из лучших альбомов группы . Цена на Котофото порадовала . Рекомендую фанатам и поклонникам .
Достоинства:
Ремастированное переиздание 2020 г классического альбома на голубом виниле . Оформление альбомное , полностью соответствующее оригиналу. Звук отличный
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Один из лучших альбомов Nazareth . Ностальгия по молодости . Всем рекомендую . Цена на Котофото отличная .