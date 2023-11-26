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Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 1
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 2
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 3
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 4
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 5
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 6
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 7
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 8
Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Montgomery
Альбом (сингл)
Smokin At The Half Note (Acoustic Sounds)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 1
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 2
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 3
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 4
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 5
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 6
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 7
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 8
  • Wes Montgomery &amp; Wynton Kelly - Smokin&#039; At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448644145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Montgomery
Альбом (сингл)
Smokin At The Half Note (Acoustic Sounds)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск

Отзывы о товаре Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка

26.11.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Переиздания этой серии очень хороши по звуку.

Недостатки:
Дорого



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448644145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
Montgomery
Альбом (сингл)
Smokin At The Half Note (Acoustic Sounds)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.11.2023
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбом.
Переиздания этой серии очень хороши по звуку.

Недостатки:
Дорого


Wes Montgomery & Wynton Kelly - Smokin' At The Half Note (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644145) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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