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Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка

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Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 1
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 2
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 3
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 4
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 5
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 6
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 7
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 8
Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Misch, Yussef Dayes
Альбом (сингл)
What Kinda Music
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0842812123108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Misch, Yussef Dayes
Альбом (сингл)
What Kinda Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Kinda Music, Festival, Nightrider (Feat. Freddie Gibbs), Tidal Wave, Sensational, The Real, Lift off (Feat. Rocco Palladino), I Did It for You, Last 100, Kyiv, Julie Mangos, Storm Before the Calm (Feat. Kaidi Akinnibi)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Kinda Music, Festival, Nightrider (Feat. Freddie Gibbs), Tidal Wave, Sensational, The Real, Lift off (Feat. Rocco Palladino), I Did It for You, Last 100, Kyiv, Julie Mangos, Storm Before the Calm (Feat. Kaidi Akinnibi)

Отзывы о товаре Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0842812123108]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Misch, Yussef Dayes
Альбом (сингл)
What Kinda Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Kinda Music, Festival, Nightrider (Feat. Freddie Gibbs), Tidal Wave, Sensational, The Real, Lift off (Feat. Rocco Palladino), I Did It for You, Last 100, Kyiv, Julie Mangos, Storm Before the Calm (Feat. Kaidi Akinnibi)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Kinda Music, Festival, Nightrider (Feat. Freddie Gibbs), Tidal Wave, Sensational, The Real, Lift off (Feat. Rocco Palladino), I Did It for You, Last 100, Kyiv, Julie Mangos, Storm Before the Calm (Feat. Kaidi Akinnibi)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch; Yussef Dayes - What Kinda Music (0842812123108) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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