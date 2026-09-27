Paul Mccartney - Pipes Of Peace (Lp Gatefold) (0602557567595) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Pipes Of Peace
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 617268
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Pipes Of Peace
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pipes of Peace, Say Say Say, The Other Me, Keep Under Cover, So Bad, The Man, Sweetest Little Show, Average Person, Hey Hey, Tug of Peace, Through Our Love
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Mccartney - Pipes Of Peace (Lp Gatefold) (0602557567595) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pipes of Peace, Say Say Say, The Other Me, Keep Under Cover, So Bad, The Man, Sweetest Little Show, Average Person, Hey Hey, Tug of Peace, Through Our Love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557567595]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Pipes Of Peace
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pipes of Peace, Say Say Say, The Other Me, Keep Under Cover, So Bad, The Man, Sweetest Little Show, Average Person, Hey Hey, Tug of Peace, Through Our Love
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pipes of Peace, Say Say Say, The Other Me, Keep Under Cover, So Bad, The Man, Sweetest Little Show, Average Person, Hey Hey, Tug of Peace, Through Our Love
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Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Paul Mccartney - Pipes Of Peace (Lp Gatefold) (0602557567595) виниловая пластинка - по цене 4790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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