Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 617241
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка
Mr. Morale &amp;amp;amp;amp; The Big Steppers - студийный альбом 2022 года рэпера Кендрика Ламара. Это первый его альбом после выпуска DAMN в 2017. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский рэп-исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, является Новым королём Западного побережья. Первый в истории неджазовый и неклассический музыкант, получивший Пулитцеровскую премию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Mr. Morale &amp;amp;amp;amp; The Big Steppers - студийный альбом 2022 года рэпера Кендрика Ламара. Это первый его альбом после выпуска DAMN в 2017. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в разворотном конверте. Кендрик Ламар Дакворт - американский рэп-исполнитель. По мнению множества авторитетных музыкантов, является Новым королём Западного побережья. Первый в истории неджазовый и неклассический музыкант, получивший Пулитцеровскую премию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка – стоимость товара 5800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Kendrick Lamar - Mr. Morale & The Big Steppers (0602445926015) виниловая пластинка