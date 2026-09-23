Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lady GaGa & Tony Bennett - Love For Sale (0602435408408) виниловая пластинка
Love for Sale — второй совместный альбом Тони Беннетта и Леди Гаги 2021 года. Трек-лист состоит из кавер-версий песен американского джазового композитора Коула Портера. Издание на 180-граммовом аудиофильском виниле. Tony Bennett - итало-американский эстрадный певец, является основателем Художественной школы Фрэнка Синатры в Нью-Йорке. За время своей деятельности Тони получил множество наград, среди которых 16 премий Грэмми, две премии Эмми, и ряд других. В дискографии музыканта насчитывается порядка 70 альбомов, многие из которых получили платиновый, золотой и серебряный статусы. Леди Гага - американская певица и автор песен. Слава пришла к ней в 2008 году, с выходом дебютной пластинки. Леди Гага - одна из самых влиятельных певиц мира, она удостоилась четвертой строчки в списке 100 величайших женщин в музыке по версии телеканала VH1. Тираж её альбомов составляет 24 миллиона копий, а синглов - 125 миллионов. На счету певицы множество наград, в том числе 5 премий Грэмми, 13 - MTV Video Music Awards, 8 - MTV Europe Music Awards.
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