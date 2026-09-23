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The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка

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The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 4
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 5
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 6
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 7
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 8
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 9
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 10
The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Everybodys In Show-Biz - Everybodys A Star
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 5
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 6
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 7
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 8
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 9
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 10
  • The Kinks – Everybody&#039;s In Showbiz - Everybody&#039;s A Star (4050538797138) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617228
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538797138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Everybodys In Show-Biz - Everybodys A Star
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538797138]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1972
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Everybodys In Show-Biz - Everybodys A Star
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks – Everybody's In Showbiz - Everybody's A Star (4050538797138) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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