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4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка

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4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 1
4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 2
4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 3
4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Are The Village Green Preservation Society
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 1
  • 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 2
  • 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 3
  • 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617227
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Are The Village Green Preservation Society
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка

Юбилейное стерео переиздание приуроченное к 50-ти летию коллектива шестой студийной работы The Kinks, впервые изданной в 1968 году. Это последний альбом группы, записанный оригинальным составом (басист Pete Quaife ушел из группы в начале 1969 года). Пластинка занимает 255 место в списке The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone). ремастрированное издание на 180-ти граммовом черном виниле содержит вкладыши, фото и цитаты группы. The Kinks - британская рок-группа, сформировавшая в рок-музыке 1960-х годов отличительное британское звучание, влияние которого можно проследить на примере множества жанров от панк-рока до брит-попа. Одни из основоположников субкультуры модов. Творческого пика группа достигла во второй половине 1960-х годов, когда выходили их концептуальные альбомы.

Отзывы о товаре 4050538402216, Kinks, The, Are The Village Green Preservation Society виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1968
Исполнитель
The Kinks
Альбом (сингл)
Are The Village Green Preservation Society
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Юбилейное стерео переиздание приуроченное к 50-ти летию коллектива шестой студийной работы The Kinks, впервые изданной в 1968 году. Это последний альбом группы, записанный оригинальным составом (басист Pete Quaife ушел из группы в начале 1969 года). Пластинка занимает 255 место в списке The 500 Greatest Albums of All Time (Rolling Stone). ремастрированное издание на 180-ти граммовом черном виниле содержит вкладыши, фото и цитаты группы. The Kinks - британская рок-группа, сформировавшая в рок-музыке 1960-х годов отличительное британское звучание, влияние которого можно проследить на примере множества жанров от панк-рока до брит-попа. Одни из основоположников субкультуры модов. Творческого пика группа достигла во второй половине 1960-х годов, когда выходили их концептуальные альбомы.
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