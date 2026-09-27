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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка

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0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 1
0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 2
0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 3
0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 4
0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 1
  • 0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 2
  • 0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 3
  • 0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 4
  • 0633367791610, Виниловая пластинка King Crimson, In The Court Of The Crimson King - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка

In The Court Of The Crimson King - дебютный альбом рок-группы King Crimson, вышедший в 1969 году. Альбом занял 5 место в британском чарте. В США он достиг 28-ой строчки в хит-параде Billboard 200 и получил золотой статус. Это одна из первых пластинок, которая воплотила стилистику прогрессивного рока. Американское ремастированное переиздание 2020 года на тяжёлом 200-гр чёрном виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.

Отзывы о товаре King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
In The Court Of The Crimson King - дебютный альбом рок-группы King Crimson, вышедший в 1969 году. Альбом занял 5 место в британском чарте. В США он достиг 28-ой строчки в хит-параде Billboard 200 и получил золотой статус. Это одна из первых пластинок, которая воплотила стилистику прогрессивного рока. Американское ремастированное переиздание 2020 года на тяжёлом 200-гр чёрном виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367791610) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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