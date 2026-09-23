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Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка

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Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 1
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 2
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 3
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 4
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 5
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 6
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 7
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 8
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 9
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 10
Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
Vol.2 ... Hard Knock Life
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 1
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 2
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 3
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 4
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 5
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 6
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 7
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 8
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 9
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 10
  • Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617204
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0731455890211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
Vol.2 ... Hard Knock Life
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro - Hand It Down, Hard Knock Life (Ghetto Anthem), If I Should Die, Ride Or Die, Nigga What, Nigga Who (Originator 99), Money, Cash, Hoes, A Week Ago, Coming Of Age (Da Sequel), Can I Get A..., Paper Chase, Reservoir Dogs, It's Like That, It's Alright, Money Ain't A Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка

Vol. 2... Hard Knock Life - переиздание на двойном виниле третьего студийного альбома американского репера Jay-Z, первоначально вышедшего в 1998 году. Альбом стал коммерчески успешным, его продажи только в США превысили 5 миллионов копий. Jay-Z — сценический псевдоним американского музыканта, продюсера и предпринимателя Шона Кори Картера. 13 альбомов Jay-Z попали на вершину Billboard 200, по этому показателю он уступает только группе The Beatles. Также является неоднократным обладателем премии Grammy. Свою карьеру начал в 1986 году и на сегодняшний день продолжая заниматься творчеством.

Отзывы о товаре Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0731455890211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Jay-Z
Альбом (сингл)
Vol.2 ... Hard Knock Life
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro - Hand It Down, Hard Knock Life (Ghetto Anthem), If I Should Die, Ride Or Die, Nigga What, Nigga Who (Originator 99), Money, Cash, Hoes, A Week Ago, Coming Of Age (Da Sequel), Can I Get A..., Paper Chase, Reservoir Dogs, It's Like That, It's Alright, Money Ain't A Thing
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Vol. 2... Hard Knock Life - переиздание на двойном виниле третьего студийного альбома американского репера Jay-Z, первоначально вышедшего в 1998 году. Альбом стал коммерчески успешным, его продажи только в США превысили 5 миллионов копий. Jay-Z — сценический псевдоним американского музыканта, продюсера и предпринимателя Шона Кори Картера. 13 альбомов Jay-Z попали на вершину Billboard 200, по этому показателю он уступает только группе The Beatles. Также является неоднократным обладателем премии Grammy. Свою карьеру начал в 1986 году и на сегодняшний день продолжая заниматься творчеством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jay-Z - Vol.2 ... Hard Knock Life (0731455890211) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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