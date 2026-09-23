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Melody Gardot & Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Melody Gardot & Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка

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Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 1
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 2
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 3
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 4
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 5
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 6
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 7
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 8
Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melody Gardot & Philippe Powell
Альбом (сингл)
Entre Eux Deux
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 1
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 2
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 3
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 4
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 5
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 6
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 7
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 8
  • Melody Gardot &amp; Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617156
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Загружаем...
Добавить в корзину
Melody Gardot & Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438921508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melody Gardot & Philippe Powell
Альбом (сингл)
Entre Eux Deux
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Foolish Heart Could Love You, What Of Your Eyes, Plus Fort Que Nous, A La Tour Eiffel, Fleurs Du Dimanche, Samba Em Preludio (Un Jour Sans Tol), Perhaps You?ll Wonder Why, Recitativo (Instrumental), Ode To Every Man, Darling Fare Thee Well
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melody Gardot & Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка

"Entre Eux Deux" - девятый студийный альбом Мелоди Гардо, записанный совместно с джазовым пианистом и композитором Филиппом Баденом Пауэлом и вышедший в 2022 году. Мелоди Гардо - популярная американская джазовая певица и композитор из штата Нью-Джерси. Начала заниматься музыкой ещё в детском возрасте, научившись играть на фортепьяно. В 2003 году певица сильно пострадала в автомобильной аварии, вследствие чего ей пришлось заново учиться ходить и говорить. Впоследствии Мелоди Гардо сказала, что музыка помогла ей вернуться к жизни. Ещё находясь в больнице она стала записывать песни на магнитофон, а потом научилась играть на гитаре. Первый альбом "Some Lessons — The Bedroom Sessions" Мелоди Гардо выпустила самостоятельно. Записи стали доступны на Itunes, а выступления на музыкальных фестивалях обеспечили ей успех у публики и внимание лейблов. Голос Мелоди зазвучал в эфире радиостанции WXPN, которая ранее работала с Норой Джонс. Компания Юниверсал Мьюзик подписала Мелоди Гардо на выпуск второго альбома, "Worrisome Heart", который вышел в 2006 году и с тех пор был переиздан в 2008 году.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438921508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Melody Gardot & Philippe Powell
Альбом (сингл)
Entre Eux Deux
Жанр
Jazz
Трек-лист
This Foolish Heart Could Love You, What Of Your Eyes, Plus Fort Que Nous, A La Tour Eiffel, Fleurs Du Dimanche, Samba Em Preludio (Un Jour Sans Tol), Perhaps You?ll Wonder Why, Recitativo (Instrumental), Ode To Every Man, Darling Fare Thee Well
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Entre Eux Deux" - девятый студийный альбом Мелоди Гардо, записанный совместно с джазовым пианистом и композитором Филиппом Баденом Пауэлом и вышедший в 2022 году. Мелоди Гардо - популярная американская джазовая певица и композитор из штата Нью-Джерси. Начала заниматься музыкой ещё в детском возрасте, научившись играть на фортепьяно. В 2003 году певица сильно пострадала в автомобильной аварии, вследствие чего ей пришлось заново учиться ходить и говорить. Впоследствии Мелоди Гардо сказала, что музыка помогла ей вернуться к жизни. Ещё находясь в больнице она стала записывать песни на магнитофон, а потом научилась играть на гитаре. Первый альбом "Some Lessons — The Bedroom Sessions" Мелоди Гардо выпустила самостоятельно. Записи стали доступны на Itunes, а выступления на музыкальных фестивалях обеспечили ей успех у публики и внимание лейблов. Голос Мелоди зазвучал в эфире радиостанции WXPN, которая ранее работала с Норой Джонс. Компания Юниверсал Мьюзик подписала Мелоди Гардо на выпуск второго альбома, "Worrisome Heart", который вышел в 2006 году и с тех пор был переиздан в 2008 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melody Gardot & Philippe Powell - Entre Eux Deux (0602438921508) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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