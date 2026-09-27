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Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка

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Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 1
Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 2
Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 3
Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 4
Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Florence and the Machinе
Альбом (сингл)
Dance Fever
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 1
  • Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 2
  • Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 3
  • Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 4
  • Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617142
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Florence and the Machinе
Альбом (сингл)
Dance Fever
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка

Dance Fever - студийный альбом 2022 года группы Florence And The Machine. Альбом возглавил хит-парад Великобритании UK Albums Chart, став четвёртым в дискографии группы альбомом, занявших верхнюю сточку чарта. Кроме того Dance Fever добился успеха в хит-парадах других стран и удостоился положительных отзывов у музыкальных критиков. Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D. Florence And The Machine (вариант написания Florence + The Machine) - британская группа, которая была основана в Лондоне 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Коллектив дебютировал в 2008 году с синглом Kiss with A Fist.

Отзывы о товаре Florence And The Machine - Dance Fever (0602438936472) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Florence and the Machinе
Альбом (сингл)
Dance Fever
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Dance Fever - студийный альбом 2022 года группы Florence And The Machine. Альбом возглавил хит-парад Великобритании UK Albums Chart, став четвёртым в дискографии группы альбомом, занявших верхнюю сточку чарта. Кроме того Dance Fever добился успеха в хит-парадах других стран и удостоился положительных отзывов у музыкальных критиков. Релиз представлен на двойном черном виниле с гравировкой на стороне D. Florence And The Machine (вариант написания Florence + The Machine) - британская группа, которая была основана в Лондоне 2007 году и исполняющая инди-поп с элементами блюза, музыки соул и готического рока. Коллектив дебютировал в 2008 году с синглом Kiss with A Fist.
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