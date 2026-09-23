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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка

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Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 1
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 2
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 3
Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 1
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 2
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 3
  • Ella Fitzgerald &amp; Louis Armstrong - Ella &amp; Louis (0600753458860) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753458860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Verve 60
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка

Ella and Louis (рус. Элла и Луи) — восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд. Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. В дальнейшем Элла и Луи записали ещё два совместных альбома — Ella and Louis Again и Porgy and Bess. Все три альбома были включены в один — The Complete Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve в 1997 году.

Отзывы о товаре Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753458860]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong
Альбом (сингл)
ELLA & LOUIS
Жанр
Swing
Трек-лист
Can't We Be Friends, Isn't This A Lovely Day, Moonlight In Vermont, They Can't Take That Away From Me, Under A Blanket Of Blue, Tenderly, A Foggy Day, Stars Fell On Alabama, Cheek To Cheek, The Nearness Of You, April In Paris
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black, Verve 60
Страна производитель
США
Описание
Ella and Louis (рус. Элла и Луи) — восьмой студийный альбом джазового трубача Луи Армстронга и певицы Эллы Фицджеральд. Одиннадцать баллад, включённых в альбом, для Луи и Эллы выбрал продюсер Норман Гранц. В записи альбома принял участие квартет Оскара Питерсона. В дальнейшем Элла и Луи записали ещё два совместных альбома — Ella and Louis Again и Porgy and Bess. Все три альбома были включены в один — The Complete Ella Fitzgerald & Louis Armstrong on Verve в 1997 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella & Louis (0600753458860) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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