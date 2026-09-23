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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка

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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 1
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 2
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 3
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 4
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 5
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 6
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 7
Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 1
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 2
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 3
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 4
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 5
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 6
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 7
  • Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438568369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Jazz
Трек-лист
Davenport Blues, Straight No Chaser, Ballad Of The Sad Young Men, Joy Spring, Django, Chant Of The Weed, Theme
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка

Альбом, выпущенный известным джазовым композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом. Он стал известен благодаря своим инновационным аранжировкам и сотрудничеству с такими музыкантами, как Майлс Дэвис.

Отзывы о товаре Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438568369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
15.07.1905
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Great Jazz Standards
Жанр
Jazz
Трек-лист
Davenport Blues, Straight No Chaser, Ballad Of The Sad Young Men, Joy Spring, Django, Chant Of The Weed, Theme
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом, выпущенный известным джазовым композитором и аранжировщиком Гилом Эвансом. Он стал известен благодаря своим инновационным аранжировкам и сотрудничеству с такими музыкантами, как Майлс Дэвис.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gil Evans - Great Jazz Standards (Analogue, Tone Poet) (0602438568369) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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