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0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка

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0602557703870, Виниловая пластинка Eno, Brian, Here Come The Warm Jets
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка
4 740 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома Брайана Ино Here Come The Warm Jets, вышедшего в 1974 году. В качестве гостей в работе над альбомом отметились многие музыканты, в том числе Роберт Фрипп, а также участники Roxy Music, Hawkwind, Matching Mole и Pink Fairies. Брайан Ино - британский музыкант, композитор и продюсер, отметившийся новаторским подходом в самых разных направлениях, включая рок, поп, электронную музыку и эмбиент. Считается одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке. Свою карьеру Брайан Ино начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 1970-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads и Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Элвис Костелло, Джон Кейл, Нико, Пол Саймон и др.

Отзывы о товаре 0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома Брайана Ино Here Come The Warm Jets, вышедшего в 1974 году. В качестве гостей в работе над альбомом отметились многие музыканты, в том числе Роберт Фрипп, а также участники Roxy Music, Hawkwind, Matching Mole и Pink Fairies. Брайан Ино - британский музыкант, композитор и продюсер, отметившийся новаторским подходом в самых разных направлениях, включая рок, поп, электронную музыку и эмбиент. Считается одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке. Свою карьеру Брайан Ино начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 1970-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads и Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Элвис Костелло, Джон Кейл, Нико, Пол Саймон и др.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602557703870, Eno, Brian, Here Come The Warm Jets виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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