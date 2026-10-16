Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Brian Eno - Before And After Science (0602557703962) виниловая пластинка
Переиздание пятого студийного альбома Брайана Ино Before And After Science, вышедшего в 1977 году. В качестве гостей в работе над альбомом отметились многие музыканты, в том числе участники Roxy Music, Free, Fairport Convention, Can и Cluster. Брайан Ино - британский музыкант, композитор и продюсер, отметившийся новаторским подходом в самых разных направлениях, включая рок, поп, электронную музыку и эмбиент. Считается одной из самых влиятельных фигур в популярной музыке. Свою карьеру Брайан Ино начал в качестве клавишника и специалиста по звуковым эффектам в группе Roxy Music в начале 1970-х. Впоследствии, помимо сольной деятельности, сотрудничал с такими музыкантами и группами, как U2, Talking Heads и Дэвид Бирн, Дэвид Боуи, Роберт Фрипп, Элвис Костелло, Джон Кейл, Нико, Пол Саймон и др.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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