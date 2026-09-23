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Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка

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Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 1
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 2
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 3
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 4
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 5
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 6
Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Ambient 1: Music For Airports
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 5
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 6
  • Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617131
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567750543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Ambient 1: Music For Airports
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
1/1, 2/1, 1/2, 2/2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ambient (2) – 1
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1/1, 2/1, 1/2, 2/2

Отзывы о товаре Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602567750543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Brian Eno
Альбом (сингл)
Ambient 1: Music For Airports
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
1/1, 2/1, 1/2, 2/2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Ambient (2) – 1
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1/1, 2/1, 1/2, 2/2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian Eno - Ambient 1: Music For Airports (0602567750543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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