Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка
Переиздание на виниле дебютной пластинки группы 1970 года. Альбом быстро принес команде популярность, а сингл Lucky Man (так же включенный в издание), стал 100-процентным хитом. Трио музыкантов совместно написали только песню The Barbarian, остальные треки - либо новые переработки (например, музыки Белы Бартока и Леоша Яначека), либо творчество одного из участников. ремастрированное издание с высококачественных мастер-файлов. Конверт имеет небольшую помятость. Emerson, Lake &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Palmer образовалась в 1969 и год спустя выпустила первый студийный альбом, который сразу же принес команде известность. Название слагается из фамилий участников: Кит Эмерсон, Грег Лейк, Карл Палмер. Группа считается одной из первых supergroup, потому как все участники успели прославиться в других коллективах - The Nice, King Crimson и Crazy World of Arthur Brown. За время своего существования группа записала 12 студийных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМихаил Башаков - Лучшее (Lsm 0037) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЗдуард Хиль - Лучшее (4657851921556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитИоганн Себастьян Бах - Скрипичные концерты (4657792369004) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВивальди Антонио - Времена года (4657792369011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитПосле 11 - Детям до 16 (4657819840806) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМанго-Манго - Источник наслаждения (4657819841711) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитВольфганг Амадей Моцарт - Реквием (4657792368991) виниловая плас...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Emerson Lake & Palmer - Emerson, Lake & Palmer (4050538179958) виниловая пластинка