Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bruce Dickinson - Scream For Me Sarajevo (4050538386578) виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек к документальному фильму Scream For Me Sarajevo (2017), в котором рассказывается история сольного концерта вокалиста группы Iron Maiden Брюса Дикинсона, состоявшегося в 1994 году в столице Боснии и Герцеговины. В саундтрек вошли песни разных периодов сольной карьеры Дикинсона, в том числе несколько раритетов - Acoustic Song (ранее издавалась только как бонус на сборнике 2001 года Best Of Special Edition), Inertia (Live) (ранее издавалась только как бонус на расширенном переиздании Skunkworks в 2005 году) и финальная Eternal (ранее издавалась только на японской версии альбома Tyranny Of Souls). Брюс Дикинсон - британский рок-музыкант, писатель, спортсмен (фехтовальщик), пилот гражданской авиации, теле- и радиоведущий, автор книг и сценарист, продюсер, а прежде всего известный как фронтмен хеви-метал-группы Iron Maiden (по версии журнала Classic Rock он занимает 8 место в рейтинге лучших фронтменов рок-музыки).
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