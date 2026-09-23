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De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка

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De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 1
De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 2
De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 3
De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 4
De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
De De Lind
Альбом (сингл)
Io Non So Da Dove Vengo.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 1
  • De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 2
  • De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 3
  • De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 4
  • De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617105
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435630731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
De De Lind
Альбом (сингл)
Io Non So Da Dove Vengo.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435630731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
De De Lind
Альбом (сингл)
Io Non So Da Dove Vengo.
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


De De Lind - Io Non So Da Dove Vengo... (0602435630731) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4620 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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