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The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка

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The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 9
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 10
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Kiss Me
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617097
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Kiss Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Kiss, Catch, Torture, If Only Tonight We Could Sleep, Why Can't I Be You?, How Beautiful You Are..., The Snake Pit, Hey You !!!, Just Like Heaven, All I Want, Hot Hot Hot !!!, One More Time, Like Cockatoos, Icing Sugar, The Perfect Girl, A Thousand Hours, Shiver And Shake, Fight
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание одного из лучших альбомов «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» британской рок-группы "The Cure". Именно эта работа позволила команде покорить США — альбом занял 35 место в Billboard и 6 место в британском хит-параде. На пластинке присутствуют две композиции, которые стали бессмертными хитами — «Just Like Heaven» и «Why Can’t I Be You?», это первые синглы коллектива, которые отметились в американском чарте.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602547875655]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
Kiss Me
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Kiss, Catch, Torture, If Only Tonight We Could Sleep, Why Can't I Be You?, How Beautiful You Are..., The Snake Pit, Hey You !!!, Just Like Heaven, All I Want, Hot Hot Hot !!!, One More Time, Like Cockatoos, Icing Sugar, The Perfect Girl, A Thousand Hours, Shiver And Shake, Fight
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание одного из лучших альбомов «Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me» британской рок-группы "The Cure". Именно эта работа позволила команде покорить США — альбом занял 35 место в Billboard и 6 место в британском хит-параде. На пластинке присутствуют две композиции, которые стали бессмертными хитами — «Just Like Heaven» и «Why Can’t I Be You?», это первые синглы коллектива, которые отметились в американском чарте.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (0602547875655) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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