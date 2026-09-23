The Cranberries - Stars: The Best Of 1992-2002 (0600753932292) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Stars: The Best Of 1992-2002
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб.
В наличии
Код товара: 617089
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753932292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Stars: The Best Of 1992-2002
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dreams, Linger, Zombie, Ode To My Family, I Can't Be With You, Ridiculous Thoughts, Salvation, Free To Decide, When You're Gone, Hollywood, Promises, Animal Instinct, Just My Imagination, You & Me, Analyse, Time Is Ticking Out, This Is The Day, Daffodil Lament, New New York, Stars
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Cranberries - Stars: The Best Of 1992-2002 (0600753932292) виниловая пластинка
"Stars: The Best Of 1992-2002" - сборник лучших хитов группы The Cranberries, записанных в период с 1992 по 2002 год и выходивших на пяти альбомах группы, включающий хиты: "Zombie", "Dreams" и "Linger" а два бонусных трека "New New York" и "Stars". The Cranberries - ирландская рок-группа, образованная в 1989 году и добившаяся мировой известности в 1990-х.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753932292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cranberries
Альбом (сингл)
Stars: The Best Of 1992-2002
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dreams, Linger, Zombie, Ode To My Family, I Can't Be With You, Ridiculous Thoughts, Salvation, Free To Decide, When You're Gone, Hollywood, Promises, Animal Instinct, Just My Imagination, You & Me, Analyse, Time Is Ticking Out, This Is The Day, Daffodil Lament, New New York, Stars
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Stars: The Best Of 1992-2002" - сборник лучших хитов группы The Cranberries, записанных в период с 1992 по 2002 год и выходивших на пяти альбомах группы, включающий хиты: "Zombie", "Dreams" и "Linger" а два бонусных трека "New New York" и "Stars". The Cranberries - ирландская рок-группа, образованная в 1989 году и добившаяся мировой известности в 1990-х.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Cranberries - Stars: The Best Of 1992-2002 (0600753932292) виниловая пластинка - купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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