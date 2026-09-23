John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка
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Описание товара John Coltrane - Blue Train (Analogue, Tone Poet) (0602445481057) виниловая пластинка
Blue Train был записан в сентябре 1957 года в Нью-Джерси для Blue Note Records и считается лучшим альбомом Джона Колтрейна того периода. Четыре из пяти его треков - это композиции Колтрейна, а заглавный трек Moments Notice и Lazy Bird стали стандартами. В частности, в «Moments Notice» были представлены так называемые «изменения Колтрейна», характерные последовательности аккордов, которые впоследствии стали его фирменным знаком. Этот альбом запечатлел Джона Колтрейна на пике его сольной карьеры, хотя, конечно, впереди была и не менее значимая музыка. Он умер от рака печени 17 июля 1967 года, но оставил после себя записи, которые и по сей день вдохновляют джазовых музыкантов во всем мире.
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