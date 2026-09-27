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Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка

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Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American Recordings
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617069
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American Recordings
Жанр
Кантри
Трек-лист
Delia's Gone, Let The Train Blow The Whistle, The Beast In Me, Drive On, Why Me Lord, Thirteen, Oh, Bury Me Not (Includes The Introduction To Cowboy's Prayer), Bird On A Wire, Tennessee Stud, Down There By The Train, Redemption, Like A Soldier, The Man Who Couldn't Cry
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American Recordings (0600753441695) виниловая пластинка

American Recordings, или просто American I — 81-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Первый альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. American Recordings получил Грэмми в номинации «лучший альбом современного фолка» и занял 366 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». В начале 90-х состоялась встреча Джонни Кэша с Риком Рубином и последний предложил музыканту контракт с American Recordings, лейблом, более известным по работе с хеви-метал и рэп исполнителями, нежели с исполнителями кантри. Тем не менее Кэш согласился, отчасти из-за того, что Рубин хотел сделать звук альбома наиболее минималистическим и как раз подобный эксперимент интересовал самого Джонни. Под руководством Рубина музыкант записал одиннадцать песен сидя в своей комнате, в сопровождении лишь своей гитары. Ещё две были записаны в ночном клубе Viper Room в Западном Голливуде, который в то время принадлежал американскому актёру Джонни Деппу. Песни «Down There by the Train» и «Thirteen» специально для Джонни сочинили Том Уэйтс и Гленн Данциг («Thirteen» и вовсе была написана за двадцать минут), именно эти песни помогли Кэшу завоевать более молодую аудиторию. Обложка American Recordings была сделана во время путешествия музыканта по Австралии, в городе Верриби, недалеко от Мельбурна. Альбом был очень положительно принят критиками, многие сошлись на том, что это лучший альбом Кэша со времён 60-х.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0600753441695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American Recordings
Жанр
Кантри
Трек-лист
Delia's Gone, Let The Train Blow The Whistle, The Beast In Me, Drive On, Why Me Lord, Thirteen, Oh, Bury Me Not (Includes The Introduction To Cowboy's Prayer), Bird On A Wire, Tennessee Stud, Down There By The Train, Redemption, Like A Soldier, The Man Who Couldn't Cry
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings
Страна производитель
США
Описание
American Recordings, или просто American I — 81-ый студийный альбом кантри-исполнителя Джонни Кэша. Первый альбом серии American Recordings, получившей своё название от одноимённого лейбла звукозаписи. American Recordings получил Грэмми в номинации «лучший альбом современного фолка» и занял 366 место в списке «500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone». В начале 90-х состоялась встреча Джонни Кэша с Риком Рубином и последний предложил музыканту контракт с American Recordings, лейблом, более известным по работе с хеви-метал и рэп исполнителями, нежели с исполнителями кантри. Тем не менее Кэш согласился, отчасти из-за того, что Рубин хотел сделать звук альбома наиболее минималистическим и как раз подобный эксперимент интересовал самого Джонни. Под руководством Рубина музыкант записал одиннадцать песен сидя в своей комнате, в сопровождении лишь своей гитары. Ещё две были записаны в ночном клубе Viper Room в Западном Голливуде, который в то время принадлежал американскому актёру Джонни Деппу. Песни «Down There by the Train» и «Thirteen» специально для Джонни сочинили Том Уэйтс и Гленн Данциг («Thirteen» и вовсе была написана за двадцать минут), именно эти песни помогли Кэшу завоевать более молодую аудиторию. Обложка American Recordings была сделана во время путешествия музыканта по Австралии, в городе Верриби, недалеко от Мельбурна. Альбом был очень положительно принят критиками, многие сошлись на том, что это лучший альбом Кэша со времён 60-х.
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