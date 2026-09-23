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Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка

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Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 1
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 2
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 3
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 4
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 5
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 6
Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Benny Carter
Альбом (сингл)
Jazz Giant (Acoustic Sound)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 1
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 2
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 3
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 4
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 5
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 6
  • Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617067
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Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072240957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Benny Carter
Альбом (сингл)
Jazz Giant (Acoustic Sound)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка

Jazz Giant - альбом Бенни Картера, вышедший в 1958 году. Переиздание 2022 года в серии Contemporary Records Acoustic Sounds Series на чёрном 180-гр виниле. Полностью аналоговый мастеринг сделан с оригинальных мастер-лент в студии Берни Грундмана. Бенни Картер - американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, аранжировщик, а также лидер группы. Наряду с Джонни Ходжесом Бенни Картер был первым, кто начал играть на альт-саксофоне. Карьера Бенни Картера восходит к 20-м годам, когда музыкант работал аранжировщиком в биг бэнде Флетчера Хендерсона, и заканчивается в 90-е годы. В 1977 году Бенни Картер был введён в Зал джазовой славы журнала DownBeat. На свой 75-летинй юбилей был удостоен недельной нон-стоп трансляции по радио Нью-Йорка своих записей. При восьми номинациях на премию Грэмми, Бенни Картер получил эту награду в 1987 году за вклад в развитие музыки и в 1994 году за сольный альбом Prelude to a Kiss. Несмотря на возраст, в 1990 Бенни Картер был назван джазовым музыкантом года по версии опросов читателей журналов DownBeat и JazzTimes. В 2000 году музыкант был награжден Национальной медалью Искусств лично президентом Биллом Клинтоном.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072240957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1958
Исполнитель
Benny Carter
Альбом (сингл)
Jazz Giant (Acoustic Sound)
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Jazz Giant - альбом Бенни Картера, вышедший в 1958 году. Переиздание 2022 года в серии Contemporary Records Acoustic Sounds Series на чёрном 180-гр виниле. Полностью аналоговый мастеринг сделан с оригинальных мастер-лент в студии Берни Грундмана. Бенни Картер - американский джазовый саксофонист, кларнетист, трубач, композитор, аранжировщик, а также лидер группы. Наряду с Джонни Ходжесом Бенни Картер был первым, кто начал играть на альт-саксофоне. Карьера Бенни Картера восходит к 20-м годам, когда музыкант работал аранжировщиком в биг бэнде Флетчера Хендерсона, и заканчивается в 90-е годы. В 1977 году Бенни Картер был введён в Зал джазовой славы журнала DownBeat. На свой 75-летинй юбилей был удостоен недельной нон-стоп трансляции по радио Нью-Йорка своих записей. При восьми номинациях на премию Грэмми, Бенни Картер получил эту награду в 1987 году за вклад в развитие музыки и в 1994 году за сольный альбом Prelude to a Kiss. Несмотря на возраст, в 1990 Бенни Картер был назван джазовым музыкантом года по версии опросов читателей журналов DownBeat и JazzTimes. В 2000 году музыкант был награжден Национальной медалью Искусств лично президентом Биллом Клинтоном.


Теги товара: Джаз
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Benny Carter - Jazz Giant (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072240957) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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