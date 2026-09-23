Описание товара Maria Callas - Bellini: Norma (Box) (5054197344633) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sinfonia (Orchestra), Ite Sul Colle.dell'aura Tua Profetica (Oroveso / Coro), Svanir Le Voci! (Pollione / Flavio), Meco All'altar Di Venere (Pollione), Odi?.i Suoi Riti a Compiere (Flavio / Coro / Pollione), Me Protegge, Me Difende (Pollione), Norma Viene (Coro), Sediziose Voci, Casta Diva, Fine Al Rito, E Il Sacro Bosco, Ah! Bello a Me Ritorna (Norma / Oroveso / Coro), Sgombra E La Sacra Selva (Adalgisa), Eccola - Va, Mi Lascia, Va, Crudele, Vieni in Roma (Pollione / Adalgisa), Vanne, E Li Cela Entrambi (Norma / Clotilde), Adalgisa!.alma, Costanza, Oh, Rimembranza!, Ah Si, Fa Core, Abbracciami (Norma / Adalgisa), Ma Di'.l'amato Giovine, Oh, Di Qual Sei Tu Vittima, Perfido!.or Basti! (Norma / Adalgisa / Pollione), Vanne, Sl, Mi Lascia, Indegno (Norma / Pollione / Adalgisa / Coro), Introduzione (Orchestra), Dormono Entrambi! (Norma), Ola! Clotilde! (Norma / Clotilde), Mi Chiami, O Norma?, Deh! Con Te, Con Te Li Prendi, Mira, O Norma, Cedi.deh Cedi!, Si, Fino All'ore Estreme (Adalgisa / Norma), Non Partl? (Coro), Guerrieri! a Voi Venirne, Ah! Del Tebro Al Giogo Indegno (Oroveso / Coro), Ei Tornera. Si! (Norma / Clotilde), Squilla Il Bronzo Del Dio! (Coro / Oroveso / Norma), Guerra! Guerra! (Coro), Ne Compi Il Rito, O Norma? (Oroveso / Norma / Clotilde / Coro / Poll, In Mia Man Alfin Tu Sei, Gia Mi Pasco Ne' Tuoi Sguardi (Norma / Pollione), Dammi Quel Ferro!, Qual Cor Tradisti, Norma! Deh! Norma, Scolpati!, Deh! Non Volerli Vittime (Coro / Norma / Pollione / Oroveso)