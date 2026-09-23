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Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Cookin With Blue Note At Montreux 1973
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd - Cookin&#039; With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445998401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Cookin With Blue Note At Montreux 1973
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка

Donald Byrd – Cookin With Blue Note At Montreux (Stereo) LPВ июле 1973 года нью-йоркская компания Blue Note Records собрала шоукейс артистов для джазового фестиваля в швейцарском Монтрё. Среди исполнителей были Бобби Хамфри, Бобби Хатчерсон, Ронни Фостер, Марлена Шоу и Дональд Берд. После этих выступлений лейбл выпустил серию альбомов с одноименным названием: Live: Cookin with Blue Note at Montreux.

Отзывы о товаре Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445998401]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Cookin With Blue Note At Montreux 1973
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Donald Byrd – Cookin With Blue Note At Montreux (Stereo) LPВ июле 1973 года нью-йоркская компания Blue Note Records собрала шоукейс артистов для джазового фестиваля в швейцарском Монтрё. Среди исполнителей были Бобби Хамфри, Бобби Хатчерсон, Ронни Фостер, Марлена Шоу и Дональд Берд. После этих выступлений лейбл выпустил серию альбомов с одноименным названием: Live: Cookin with Blue Note at Montreux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Cookin' With Blue Note At Montreux 1973 (0602445998401) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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