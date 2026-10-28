Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 616750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1
Описание товара Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500
Картридж Deli черный, для Deli P2500/M2500, ресурс до 3500 страниц (T1).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для DELI
Поддерживаемые модели принтеров
для P2500/M2500
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Картридж Deli черный, для Deli P2500/M2500, ресурс до 3500 страниц (T1).
Картридж лазерный Deli T1 черный (3500стр.) для DELi P2500/M2500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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