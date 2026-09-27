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Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) купить с доставкой в Москве
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Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI)

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Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 1
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 2
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 3
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 4
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 5
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 6
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 7
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 8
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 9
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 10
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 11
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 12
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 13
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 14
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 15
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 16
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 17
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 18
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 19
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 20
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 21
Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 1
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 2
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  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 5
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  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 7
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  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 11
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 12
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 13
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 14
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 15
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 16
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 17
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 18
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 19
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 20
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 21
  • Монитор Samsung 32&quot; Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
67 040 руб.  119 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616671
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
9.2

Описание товара Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI)

Представляем вашему вниманию самый передовой монитор от Samsung - 32 S32BG852NI Odyssey Neo G8. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы обеспечить вам невероятно реалистичное и захватывающее визуальное восприятие. Одной из ключевых особенностей этого монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает широкие углы обзора и высокую контрастность изображения. Подсветка матрицы mini-LED обеспечивает более яркие и четкие цвета, что делает картинку еще более качественной. Широкоформатный монитор позволяет вам наслаждаться контентом в формате 16:9 с разрешением экрана 3840x2160, что обеспечивает невероятно четкое изображение с высокой детализацией. Поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любых условиях освещенности.

Отзывы о товаре Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Монитор
Описание
Представляем вашему вниманию самый передовой монитор от Samsung - 32 S32BG852NI Odyssey Neo G8. Этот монитор обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы обеспечить вам невероятно реалистичное и захватывающее визуальное восприятие. Одной из ключевых особенностей этого монитора является тип матрицы VA, который обеспечивает широкие углы обзора и высокую контрастность изображения. Подсветка матрицы mini-LED обеспечивает более яркие и четкие цвета, что делает картинку еще более качественной. Широкоформатный монитор позволяет вам наслаждаться контентом в формате 16:9 с разрешением экрана 3840x2160, что обеспечивает невероятно четкое изображение с высокой детализацией. Поверхность экрана матовая, что предотвращает блики и отражения, обеспечивая комфортное использование в любых условиях освещенности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Samsung 32" Odyssey Neo G8 S32BG852NI черный (LS32BG852NIXCI) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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