Монитор Philips 23.8" 243S1 черный (243S1/00)
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%24 370 руб. 32 900 руб.
В наличии
Код товара: 616647
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Загружаем...
24 370 руб. -26%
32 900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Philips 23.8" 243S1 черный (243S1/00)
Монитор Philips 243S1 – это стильный и функциональный монитор как для работы, так и для развлечений. Регулировка позволяет организовать комфортное рабочее пространство и настроить положение монитора по высоте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Philips 243S1 – это стильный и функциональный монитор как для работы, так и для развлечений. Регулировка позволяет организовать комфортное рабочее пространство и настроить положение монитора по высоте.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор Philips 23.8" 243S1 черный (243S1/00) - по цене 24370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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