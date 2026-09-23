Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка
Blue Light Til Dawn - ремастированное переиздание студийного альбома джазовой певицы Кассандра Уилсон, первоначально выпущенного в 1993 году. Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Кассандра Уилсон - американская джазовая певица, музыкант, автор песен и продюсер. Музыкальную карьеру начинала в 1980-е годы в группе M-Base. Первый сольный альбом выпустила в 1986 году. Наибольшее признание музыкальных критиков получили альбомы Уилсон New Moon Daughter (1995) и Loverly (2009). Обладает двумя премиями Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом (1997, 2009) и рядом других музыкальных наград. Обладает узнаваемым тембром голоса и расширяет игровое поле своей музыкальной палитры, добавляя к джазу такие жанры как блюз, кантри, фолк-музыку. Свой новаторский стиль сформировала под влиянием таких джазовых певиц как Бетти Картер, Ширли Хорн и Нина Симон. Помимо исполнения собственных песен и искусной интерпретации джазовых стандартов и блюзовых композиций записывает кавер-версии песен популярных исполнителей, таких как Джони Митчелл, Ван Моррисон, Хэнк Уильямс, U2 и The Beatles.
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