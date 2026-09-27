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The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615844
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка

Американская версия классического альбома The Stones 1967 года на 180-граммовом виниле! Between the Buttons ознаменовали собой кульминационный момент в карьере группы - возможно, самую богатую коллекцию прямой поп-музыки, которую когда-либо собирали Rolling Stones. Американская версия включает хиты Lets Spend the Night Together и Ruby Tuesday, а также первый сольный вокал Кита в Something Happened to Me Yesterday. Таланты Брайана Джонса как мультиинструменталиста проявляются с помощью аккордеона, электрических цимбал, казу, маримбы, органа, фортепиано, магнитофона и терменвокса.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Between The Buttons (Us Version) (0018771212010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Американская версия классического альбома The Stones 1967 года на 180-граммовом виниле! Between the Buttons ознаменовали собой кульминационный момент в карьере группы - возможно, самую богатую коллекцию прямой поп-музыки, которую когда-либо собирали Rolling Stones. Американская версия включает хиты Lets Spend the Night Together и Ruby Tuesday, а также первый сольный вокал Кита в Something Happened to Me Yesterday. Таланты Брайана Джонса как мультиинструменталиста проявляются с помощью аккордеона, электрических цимбал, казу, маримбы, органа, фортепиано, магнитофона и терменвокса.
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Отзывы


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