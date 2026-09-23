The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка
Between the Buttons— пятый британский и седьмой американский студийный альбом The Rolling Stones, изданный в двух вариантах. Появился в продаже в начале 1967 году (британская версия — 20 января, предназначенная для продаж в США — 11 февраля). Американская и британская версии немного отличались друг от друга. Американская версия Between the Buttons, включающая треки Lets Spend the Night Together и Ruby Tuesday, входит в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone за 2003 и 2012 годы. Between the Buttons достиг № 3 в британском чарте альбомов и № 2 в американском чарте Billboard Top LPs. Здесь представлена британская версия релиза. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день.
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