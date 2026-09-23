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The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615843
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка

Between the Buttons— пятый британский и седьмой американский студийный альбом The Rolling Stones, изданный в двух вариантах. Появился в продаже в начале 1967 году (британская версия — 20 января, предназначенная для продаж в США — 11 февраля). Американская и британская версии немного отличались друг от друга. Американская версия Between the Buttons, включающая треки Lets Spend the Night Together и Ruby Tuesday, входит в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone за 2003 и 2012 годы. Between the Buttons достиг № 3 в британском чарте альбомов и № 2 в американском чарте Billboard Top LPs. Здесь представлена британская версия релиза. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Between the Buttons— пятый британский и седьмой американский студийный альбом The Rolling Stones, изданный в двух вариантах. Появился в продаже в начале 1967 году (британская версия — 20 января, предназначенная для продаж в США — 11 февраля). Американская и британская версии немного отличались друг от друга. Американская версия Between the Buttons, включающая треки Lets Spend the Night Together и Ruby Tuesday, входит в список 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone за 2003 и 2012 годы. Between the Buttons достиг № 3 в британском чарте альбомов и № 2 в американском чарте Billboard Top LPs. Здесь представлена британская версия релиза. The Rolling Stones (Роллинг Стоунз, МФА: [?r??.l?? st??nz], букв. с англ. «катящиеся камни», идиоматический перевод — «вольные странники» или «бродяги») — культовая британская рок-группа, образовавшаяся 12 июля 1962 года и многие годы соперничавшая по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в США, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рока. The Rolling Stones, которые по замыслу менеджера Эндрю Луга Олдэма должны были стать «бунтарской» альтернативой The Beatles, уже в 1969 году в ходе американского турне рекламировались как «величайшая рок-н-ролльная группа в мире» и (согласно Allmusic) сумели сохранить этот статус по сей день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Between The Buttons (UK Version) (0018771212713) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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