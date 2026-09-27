The Rolling Stones - Aftermath (US Version) (0018771211914) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615841
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Aftermath (US Version) (0018771211914) виниловая пластинка
Этот альбом 1966 года стал важной вехой для Rolling Stones, поскольку он был первым, который состоял исключительно из оригинальных песен Джаггера / Ричардса.?Американская версия была дополнена классическими хитовыми синглами, такими как Paint It Black, устрашающе настойчивый хит № 1, украшенный одним из лучших в истории использованием ситари (в исполнении Брайана Джонса).? Aftermath также обладает барочным очарованием Lady Jane. 180-граммовая пластинка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Этот альбом 1966 года стал важной вехой для Rolling Stones, поскольку он был первым, который состоял исключительно из оригинальных песен Джаггера / Ричардса.?Американская версия была дополнена классическими хитовыми синглами, такими как Paint It Black, устрашающе настойчивый хит № 1, украшенный одним из лучших в истории использованием ситари (в исполнении Брайана Джонса).? Aftermath также обладает барочным очарованием Lady Jane. 180-граммовая пластинка.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Aftermath (US Version) (0018771211914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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