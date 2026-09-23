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Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка

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Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 8
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 8
  • Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 000 руб. 
Начислим 1002 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615837
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Загружаем...
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Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка
32 000 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296203671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dark The Moon (2023 Remaster by James Guthrie) SpeakTo Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Dark The Moon Live At Wembley, 1974 Speak To Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка

Для нового релиза Джеймсом Гатри заново сделал ремастеринг. Бокс-сет будет включать в себя как компакт-диски, так и виниловые пластинки. Вариант Dolby Atmos Mix будет существовать наряду с оригинальным 5.1 миксом и Hi-Res стерео. Концертная запись, сделанная на Wembley Empire Pool в ноябре 1974 года, также будет заново ремастерирована и впервые представлена на виниле. В коробке, наряду с виниловой пластинкой, концертная запись будет в наличии и в CD-варианте. Кроме этого, обе версии будут выпущены по отдельности, причём с оригинальным оформлением от художника-графика студии Hipgnosis Джорджа Харди (George Hardie). В новый бокс-сет будет включена версия Dolby Atmos Mix, а также концертный вариант альбома, записанный во время выступления Pink Floyd на Уэмбли в 1974 году.

Отзывы о товаре Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296203671]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
THE DARK SIDE OF THE MOON
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dark The Moon (2023 Remaster by James Guthrie) SpeakTo Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Dark The Moon Live At Wembley, 1974 Speak To Me, Breathe (In The Air), On The Run, Time, The Great Gig In The Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Для нового релиза Джеймсом Гатри заново сделал ремастеринг. Бокс-сет будет включать в себя как компакт-диски, так и виниловые пластинки. Вариант Dolby Atmos Mix будет существовать наряду с оригинальным 5.1 миксом и Hi-Res стерео. Концертная запись, сделанная на Wembley Empire Pool в ноябре 1974 года, также будет заново ремастерирована и впервые представлена на виниле. В коробке, наряду с виниловой пластинкой, концертная запись будет в наличии и в CD-варианте. Кроме этого, обе версии будут выпущены по отдельности, причём с оригинальным оформлением от художника-графика студии Hipgnosis Джорджа Харди (George Hardie). В новый бокс-сет будет включена версия Dolby Atmos Mix, а также концертный вариант альбома, записанный во время выступления Pink Floyd на Уэмбли в 1974 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 32000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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