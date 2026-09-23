Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon (Box) (0190296203671) виниловая пластинка
Для нового релиза Джеймсом Гатри заново сделал ремастеринг. Бокс-сет будет включать в себя как компакт-диски, так и виниловые пластинки. Вариант Dolby Atmos Mix будет существовать наряду с оригинальным 5.1 миксом и Hi-Res стерео. Концертная запись, сделанная на Wembley Empire Pool в ноябре 1974 года, также будет заново ремастерирована и впервые представлена на виниле. В коробке, наряду с виниловой пластинкой, концертная запись будет в наличии и в CD-варианте. Кроме этого, обе версии будут выпущены по отдельности, причём с оригинальным оформлением от художника-графика студии Hipgnosis Джорджа Харди (George Hardie). В новый бокс-сет будет включена версия Dolby Atmos Mix, а также концертный вариант альбома, записанный во время выступления Pink Floyd на Уэмбли в 1974 году.
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