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OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка

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OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 1
OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 2
OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Ost, Good Bye Lenin!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615831
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296413773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Ost, Good Bye Lenin!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка

Warner выпустила Good Bye Lenin! (Саундтрек) в чт 23 февраля 2023 года. В 18-трековом релизе Leftfield фигурирует Янн Тирсен. Warner выпустила винил в исполнении Эшфорда и Симпсона, Кэнди Стейтон, Дональда Фейгена, Linkin Park, Марко Бельтрами, Partynextdoor, King Tubby, Genesis, Ханса Циммера, Джеймса Ньютона Ховарда, Дэвида Сэнборна, Лиэнн Ла Хавас, Zero 7, The Specials и Бобби Шина.

Отзывы о товаре OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296413773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.03.2023
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Ost, Good Bye Lenin!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Warner выпустила Good Bye Lenin! (Саундтрек) в чт 23 февраля 2023 года. В 18-трековом релизе Leftfield фигурирует Янн Тирсен. Warner выпустила винил в исполнении Эшфорда и Симпсона, Кэнди Стейтон, Дональда Фейгена, Linkin Park, Марко Бельтрами, Partynextdoor, King Tubby, Genesis, Ханса Циммера, Джеймса Ньютона Ховарда, Дэвида Сэнборна, Лиэнн Ла Хавас, Zero 7, The Specials и Бобби Шина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Good Bye Lenin! (Yann Tiersen) (0190296413773) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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