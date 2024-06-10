Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка
Восьмую студийную пластинку Play'n the Game от рок-группы Nazareth ждала обычная судьба их творений в 70-х годах. На родине альбом прошёл незамеченным, зато в Канаде имел огромный успех и даже завоевал там золотой статус. А еще, именно эта работа открыла коллективу дорогу к успеху в Южной Америке. Альбом посвящен менеджеру группы Биллу Фехилли, который незадолго до выхода пластинки погиб в авиакатастрофе. На обложке написано: "Этот альбом целиком посвящается Биллу Фехилли, чья вера и дух по-прежнему с нами". Лимитированное издание на цветном кремовом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Ремастеринг кассического альбома культовой круппы 1970-х и 1980-х Nazareth . Это переиздание на кремовом цветном виниле , оформление классическое . Звук понравился , чуствуется глубина .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
На альбоме нет супер хитов , но сам альбом «Play’n’ the Game» - это один большой хит сам по себе . Это подарок для меломанов и поклонников творчества Nazareth . Котофото предлагает альбом по очень демократичной цене .
Достоинства:
Ремастированный в 2010 году классический альбом 1976 года . Пластинка издана на цветном ( кремовом ) виниле . Оформление полностью соответствует оригиналу . Красивая красочная обложка . Звук отличный .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Отличный альбом Nazareth . Для меня он входит в тройку , если рассматривать первую половину в их творчестве .
Однозначно рекомендую к приобретению . Цена адекватная .
Достоинства:
Play n the Game - весёлый альбом для вечеринок , так говорил сам Дэн Маккаферти .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Восьмой студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший в 1976 году , как и предыдущий альбом, прошёл незамеченным в Великобритании, в то время как группа была очень популярна в Канаде, где за все 1970-е Nazareth получили около 50 золотых и платиновых пластинок. Для меня Play n the Game - это классная подборка песен, более динамичных и веселых, чем песни с двух предыдущих альбомов . В альбоме 9 песен , 4 из которых каверы . Купленный в Котофото ремастированный релиз 2019 года , кремового цвета с классным яблоком на котором фото с конверта . Хорошая запись на 180 граммовой массе , отличная полиграфия и внутренний конверт с фото группы .
Отзывы о товаре Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка
Достоинства:
Ремастеринг кассического альбома культовой круппы 1970-х и 1980-х Nazareth . Это переиздание на кремовом цветном виниле , оформление классическое . Звук понравился , чуствуется глубина .
Недостатки:
Не серьезные .
Комментарий:
На альбоме нет супер хитов , но сам альбом «Play’n’ the Game» - это один большой хит сам по себе . Это подарок для меломанов и поклонников творчества Nazareth . Котофото предлагает альбом по очень демократичной цене .
Достоинства:
Ремастированный в 2010 году классический альбом 1976 года . Пластинка издана на цветном ( кремовом ) виниле . Оформление полностью соответствует оригиналу . Красивая красочная обложка . Звук отличный .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Отличный альбом Nazareth . Для меня он входит в тройку , если рассматривать первую половину в их творчестве .
Однозначно рекомендую к приобретению . Цена адекватная .
Достоинства:
Play n the Game - весёлый альбом для вечеринок , так говорил сам Дэн Маккаферти .
Недостатки:
нет
Комментарий:
Восьмой студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший в 1976 году , как и предыдущий альбом, прошёл незамеченным в Великобритании, в то время как группа была очень популярна в Канаде, где за все 1970-е Nazareth получили около 50 золотых и платиновых пластинок. Для меня Play n the Game - это классная подборка песен, более динамичных и веселых, чем песни с двух предыдущих альбомов . В альбоме 9 песен , 4 из которых каверы . Купленный в Котофото ремастированный релиз 2019 года , кремового цвета с классным яблоком на котором фото с конверта . Хорошая запись на 180 граммовой массе , отличная полиграфия и внутренний конверт с фото группы .