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Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка

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Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615804
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445823451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sacrifice, Candle In The Wind, I Guess Thats Why They Call It The Blues, Dont Let The Sun Go Down On Me (duet with George Michael) The Hardest Word, Blue Eyes, Daniel, Nikita, Your Song, The One, Someone Saved My Life Tonight, True Love, Can You Feel The Love Tonight, Circle Of Life, Blessed, Please, Song For Guy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка

Love Songs - компиляция лучших вещей на тему любви певца и музыканта Элтона Джона, записанных в период с 1970 по 1996 год. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист, композитор и радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

Отзывы о товаре Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445823451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
Love Songs
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Sacrifice, Candle In The Wind, I Guess Thats Why They Call It The Blues, Dont Let The Sun Go Down On Me (duet with George Michael) The Hardest Word, Blue Eyes, Daniel, Nikita, Your Song, The One, Someone Saved My Life Tonight, True Love, Can You Feel The Love Tonight, Circle Of Life, Blessed, Please, Song For Guy
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Love Songs - компиляция лучших вещей на тему любви певца и музыканта Элтона Джона, записанных в период с 1970 по 1996 год. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист, композитор и радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Love Songs (remastered 2022) (0602445823451) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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