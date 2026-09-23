David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара David Gilmour - Live In Stockholm 1984 (5065010091986) виниловая пластинка
"Live In Stockholm 1984" - концертная запись Дэвида Гилмора, выпущенная в 2022 году. Релиз содержит запись концерта в Стокгольме в 1984 году в рамках сольного тура Гилмора по альбому "About Face". Альбом включает в себя сольные композиции Гилмора и известные хиты Pink Floyd. Концертный бутлег. Издание на двойном черном виниле. Дэвид Гилмор - британский композитор, гитарист, вокалист, один из лидеров группы Pink Floyd. Помимо работы в составе группы, Гилмор выступал в качестве рекорд-продюсера различных артистов и сделал успешную сольную карьеру. Также Гилмор занимается благотворительностью. В 2003 году он был произведен в чин Командора ордена Британской империи за служение музыке и благотворительности, а также награжден премией "Выдающийся вклад" на церемонии Q Awards 2008.
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