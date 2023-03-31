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Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка

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Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 1
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 2
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 3
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 4
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 5
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 1
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 2
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 3
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 4
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 5
  • Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка

Выпущенный в конце 2022 года ‘Actual Life 3 (1 января - 9 сентября 2022 года)’ является третьим альбомом сенсационного британского продюсера Fred again.... Синглы ‘Danielle (Smile On My Face)’, ‘Delilah (Вытащи меня из этого)’ и ‘Clara (The Night Is Dark) были номинированы на премию BRIT Awards 2023 в номинации Альбом года.

Отзывы о товаре Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
31.03.2023
Исполнитель
Fred Again
Альбом (сингл)
Actual Life 3
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Выпущенный в конце 2022 года ‘Actual Life 3 (1 января - 9 сентября 2022 года)’ является третьим альбомом сенсационного британского продюсера Fred again.... Синглы ‘Danielle (Smile On My Face)’, ‘Delilah (Вытащи меня из этого)’ и ‘Clara (The Night Is Dark) были номинированы на премию BRIT Awards 2023 в номинации Альбом года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Again - Actual Life 3 (January 1-September 9 2022) (5054197439995) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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