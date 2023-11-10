Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 615779
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Загружаем...
6 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка
Альбом Private Investigations британской рок-группы Dire Straits и британского гитариста и автора песен Mark Knopfler. Набор из двух пластинок является сборником композиций с шести альбомов группы (кроме альбома Communique), записанных в период с 1978 по 1995 годы. Также в издание включен материал, записанный Кнопфлером сольно. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Альбом Private Investigations британской рок-группы Dire Straits и британского гитариста и автора песен Mark Knopfler. Набор из двух пластинок является сборником композиций с шести альбомов группы (кроме альбома Communique), записанных в период с 1978 по 1995 годы. Также в издание включен материал, записанный Кнопфлером сольно. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Упаковано все хорошо. Быстрая доставка. Дороговато конечно.
Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка - купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dire Straits & Mark Knopfler - Private Investigations - The Best Of Dire Straits & Mark Knopfler (0602498757673) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Упаковано все хорошо. Быстрая доставка. Дороговато конечно.