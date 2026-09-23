Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка
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Описание товара Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1985 года. Brothers in Arms (рус. «Братья по оружию») — пятый студийный альбом британской группы Dire Straits. Выпущен в 1985 году. Наиболее успешный из их альбомов. Будучи проданным в количестве 30 000 000 копий, является одним из 30 самых продаваемых альбомов в истории музыки, занимая 26-е место. В Brothers in Arms нет той чёткой блюзовой ориентации, которая была заметна в ранних дисках. Тем не менее, глуховатый голос Марка Нопфлера и его своеобразная гитарная техника остались прежними. В 2011 году обложка альбома заняла 50-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.
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