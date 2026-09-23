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Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка

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Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 5
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 6
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 7
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 8
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 9
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 10
Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 5
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 6
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 7
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 8
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 9
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 10
  • Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615777
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508652998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Far Away, Money For Nothing, Walk Of Life, Your Latest Trick, Why Worry, Ride Across The River, The Man’s Too Strong, One World, Brothers In Arms
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1985 года. Brothers in Arms (рус. «Братья по оружию») — пятый студийный альбом британской группы Dire Straits. Выпущен в 1985 году. Наиболее успешный из их альбомов. Будучи проданным в количестве 30 000 000 копий, является одним из 30 самых продаваемых альбомов в истории музыки, занимая 26-е место. В Brothers in Arms нет той чёткой блюзовой ориентации, которая была заметна в ранних дисках. Тем не менее, глуховатый голос Марка Нопфлера и его своеобразная гитарная техника остались прежними. В 2011 году обложка альбома заняла 50-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.

Отзывы о товаре Dire Straits - Brothers In Arms (Half Speed) (0602508652998) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508652998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dire Straits
Альбом (сингл)
Brothers In Arms
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
So Far Away, Money For Nothing, Walk Of Life, Your Latest Trick, Why Worry, Ride Across The River, The Man’s Too Strong, One World, Brothers In Arms
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1985 года. Brothers in Arms (рус. «Братья по оружию») — пятый студийный альбом британской группы Dire Straits. Выпущен в 1985 году. Наиболее успешный из их альбомов. Будучи проданным в количестве 30 000 000 копий, является одним из 30 самых продаваемых альбомов в истории музыки, занимая 26-е место. В Brothers in Arms нет той чёткой блюзовой ориентации, которая была заметна в ранних дисках. Тем не менее, глуховатый голос Марка Нопфлера и его своеобразная гитарная техника остались прежними. В 2011 году обложка альбома заняла 50-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.
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