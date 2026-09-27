Lana Del Rey - Violet Bent Backwards Over The Grass (0602507429805) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Violet Bent Backwards Over The Grass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615775
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[060250742980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Violet Bent Backwards Over The Grass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L.A. Who Am I To Love You, The Land Of 1,000 Fires, Violet Bent Backwards Over The Grass, Past The Bushes Cypress Thriving, Salamander, Never To Heaven, Sportcruiser, Tess Dipietro, Quiet Waiter Blue Forever, What Happened When I Left You, Happy, My Bedroom Is A Sacred Place Now - There Are Children At The Foot Of My Bed, Paradise Is Very Fragile, Bare Feet On Linoleum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lana Del Rey - Violet Bent Backwards Over The Grass (0602507429805) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L.A. Who Am I To Love You, The Land Of 1,000 Fires, Violet Bent Backwards Over The Grass, Past The Bushes Cypress Thriving, Salamander, Never To Heaven, Sportcruiser, Tess Dipietro, Quiet Waiter Blue Forever, What Happened When I Left You, Happy, My Bedroom Is A Sacred Place Now - There Are Children At The Foot Of My Bed, Paradise Is Very Fragile, Bare Feet On Linoleum
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[060250742980]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Violet Bent Backwards Over The Grass
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
L.A. Who Am I To Love You, The Land Of 1,000 Fires, Violet Bent Backwards Over The Grass, Past The Bushes Cypress Thriving, Salamander, Never To Heaven, Sportcruiser, Tess Dipietro, Quiet Waiter Blue Forever, What Happened When I Left You, Happy, My Bedroom Is A Sacred Place Now - There Are Children At The Foot Of My Bed, Paradise Is Very Fragile, Bare Feet On Linoleum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: L.A. Who Am I To Love You, The Land Of 1,000 Fires, Violet Bent Backwards Over The Grass, Past The Bushes Cypress Thriving, Salamander, Never To Heaven, Sportcruiser, Tess Dipietro, Quiet Waiter Blue Forever, What Happened When I Left You, Happy, My Bedroom Is A Sacred Place Now - There Are Children At The Foot Of My Bed, Paradise Is Very Fragile, Bare Feet On Linoleum
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Lana Del Rey - Violet Bent Backwards Over The Grass (0602507429805) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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