Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (0602448591913) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615773
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448591913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Grants, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace (feat. Jon Batiste), Jon Batiste Interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas (feat. SYML), Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY), Let The Light In (feat. Father John Misty), Margaret (feat. Bleachers), Fishtail, Peppers (feat. Tommy Genesis), Taco Truck x VB
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (0602448591913) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grants, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace (feat. Jon Batiste), Jon Batiste Interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas (feat. SYML), Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY), Let The Light In (feat. Father John Misty), Margaret (feat. Bleachers), Fishtail, Peppers (feat. Tommy Genesis), Taco Truck x VB
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 240 руб.1560 руб. в СплитНаив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) винил...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитApocalyptica - Cult (coloured) (4262428351324) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитOutkast - Speakerboxxx/ The Love Below (0889853921218) виниловая...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитThe Beatles - 1 (0602547567901) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитEric Clapton - I Still Do (0602547863669) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитNirvana - Live At Reading (0602527212173) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитNirvana - MTV Unplugged In New York - deluxe (0602577307348) вин...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитQueen - Innuendo (0602547202819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитBobby Hutcherson - Stick Up! (Analogue, Tone Poet) (060243573216...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитBlue Mitchell - Bring It Home To Me (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитScolohofo - Oh! (Analogue, Tone Poet) (0602438145928) виниловая ...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитAnathema - The Optimist (0802644892214) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448591913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Grants, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace (feat. Jon Batiste), Jon Batiste Interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas (feat. SYML), Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY), Let The Light In (feat. Father John Misty), Margaret (feat. Bleachers), Fishtail, Peppers (feat. Tommy Genesis), Taco Truck x VB
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grants, Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace (feat. Jon Batiste), Jon Batiste Interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas (feat. SYML), Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY), Let The Light In (feat. Father John Misty), Margaret (feat. Bleachers), Fishtail, Peppers (feat. Tommy Genesis), Taco Truck x VB
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (0602448591913) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (0602448591913) виниловая пластинка