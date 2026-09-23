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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Clapton, Eric, The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Coloured) (0602445555161) - фото 1
Виниловая пластинка Clapton, Eric, The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Coloured) (0602445555161) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Clapton, Eric, The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Coloured) (0602445555161) - фото 1
  • Виниловая пластинка Clapton, Eric, The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (Coloured) (0602445555161) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615767
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка

The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions - переиздание акустического альбома Эрика Клэптона, записанного во время локдауна в 2021 году. Из-за пандемии музыкант был вынужден отменить выступление в Альбер Холле, но решил продолжить работу в сельском доме Cowdray House в Западном Сассексе, Англия. Отсутствие публики не помешало Клэптону продемонстрировать оригинальное исполнение известных композиций, записать новый альбом и видео импровизированного концерта. В записи альбома принимали участие клавишник Крис Стейтон, бас-гитаритст и вокалист Натан Ист и барабанщик Стив Гадд. Издание на двойном сером виниле. Эрик Патрик Клэптон - английский рок- и блюз-гитарист, певец и автор песен. Он считается одним из самых успешных и влиятельных гитаристов в рок-музыке. Он играл в разных группах, таких как The Yardbirds, Cream, Blind Faith и Derek and the Dominos, прежде чем начать сольную карьеру в 1970 году. Клэптон записал много хитовых альбомов и песен, таких как Layla, Tears in Heaven, Wonderful Tonight и Cocaine. Он также сотрудничал с многими известными музыкантами, такими как Боб Дилан, Джордж Харрисон, Би Би Кинг и Шерил Кроу. Эрик Клэптон получил 18 премий Грэмми и трижды был введен в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions - переиздание акустического альбома Эрика Клэптона, записанного во время локдауна в 2021 году. Из-за пандемии музыкант был вынужден отменить выступление в Альбер Холле, но решил продолжить работу в сельском доме Cowdray House в Западном Сассексе, Англия. Отсутствие публики не помешало Клэптону продемонстрировать оригинальное исполнение известных композиций, записать новый альбом и видео импровизированного концерта. В записи альбома принимали участие клавишник Крис Стейтон, бас-гитаритст и вокалист Натан Ист и барабанщик Стив Гадд. Издание на двойном сером виниле. Эрик Патрик Клэптон - английский рок- и блюз-гитарист, певец и автор песен. Он считается одним из самых успешных и влиятельных гитаристов в рок-музыке. Он играл в разных группах, таких как The Yardbirds, Cream, Blind Faith и Derek and the Dominos, прежде чем начать сольную карьеру в 1970 году. Клэптон записал много хитовых альбомов и песен, таких как Layla, Tears in Heaven, Wonderful Tonight и Cocaine. Он также сотрудничал с многими известными музыкантами, такими как Боб Дилан, Джордж Харрисон, Би Би Кинг и Шерил Кроу. Эрик Клэптон получил 18 премий Грэмми и трижды был введен в Зал славы рок-н-ролла.
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Отзывы


Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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