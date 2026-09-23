Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eric Clapton - The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions (coloured) (0602445555161) виниловая пластинка
The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions - переиздание акустического альбома Эрика Клэптона, записанного во время локдауна в 2021 году. Из-за пандемии музыкант был вынужден отменить выступление в Альбер Холле, но решил продолжить работу в сельском доме Cowdray House в Западном Сассексе, Англия. Отсутствие публики не помешало Клэптону продемонстрировать оригинальное исполнение известных композиций, записать новый альбом и видео импровизированного концерта. В записи альбома принимали участие клавишник Крис Стейтон, бас-гитаритст и вокалист Натан Ист и барабанщик Стив Гадд. Издание на двойном сером виниле. Эрик Патрик Клэптон - английский рок- и блюз-гитарист, певец и автор песен. Он считается одним из самых успешных и влиятельных гитаристов в рок-музыке. Он играл в разных группах, таких как The Yardbirds, Cream, Blind Faith и Derek and the Dominos, прежде чем начать сольную карьеру в 1970 году. Клэптон записал много хитовых альбомов и песен, таких как Layla, Tears in Heaven, Wonderful Tonight и Cocaine. Он также сотрудничал с многими известными музыкантами, такими как Боб Дилан, Джордж Харрисон, Би Би Кинг и Шерил Кроу. Эрик Клэптон получил 18 премий Грэмми и трижды был введен в Зал славы рок-н-ролла.
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