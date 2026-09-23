Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Boards Of Canada, Tomorrow'S Harvest (0801061025717) виниловая пластинка
Двойной LP в gatefold упаковке + код для загрузки mp3. Tomorrows Harvest - четвертый студийный альбом шотландского электронного дуэта Boards Of Canada. Седьмой полноформатный альбом группы. Интервал между предыдущим альбомом — семь лет. Поэтому он действительно долгожданный для поклонников. Доски порождали целые поколения музыкантов и слушателей, а также свой стиль видео и взгляд на мир. Boards Of Canada — это икона. В России коллектив стал своеобразным Битлз для целой плеяды электронных музыкантов, которые хоть и не копировали их саунд, но чётко усвоили многие их уроки. В основном, конечно, восприняты были такие вещи, как самобытность, скромность и сложность. Альбом представляет собой классический образец саунда Boards of Canada. Те же плывущие синты, нечёткие ритмы. Хиты на пластинке тоже есть: безусловно Reach of the Dead и, что интересно, пестня Семена Мёртвых, находящаяся в самом конце второй пластинки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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