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Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F купить с доставкой в Москве
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Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F

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Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 1
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 2
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 3
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 4
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 5
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 6
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 7
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 8
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 9
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 10
Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 1
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 2
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 3
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 4
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 5
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 6
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 7
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 8
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 9
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 10
  • Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615625
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Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Размеры в упаковке, см
18х7х4
Вес, г.
200

Описание товара Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F

Перьевая ручка Waterman (Ватерман) Hemisphere L`Essence du Bleu CT F — яркое воплощение духа инноваций, который виден в каждой детали. Продуманная эргономика, которая является визитной карточкой именитого бренда, гармонично сочетается с изящным дизайном и благородными материалами (ювелирная латунь для корпуса и многослойное покрытие высококачественным лаком синий цвета, блестящее палладиевое покрытие колпачка в качестве отделки). Выразительный цвет (лаковый синий, серебряный) здесь выполняет стилеобразующую функцию, объединяя все декоративные элементы. Но главное — это удобство и чувство легкости, с которым вы будет писать, благодаря тонкому пишущему узлу. И присмотритесь: на перо нанесена оригинальная гравировка — маленький штрих в великолепной эстетической симфонии.

Отзывы о товаре Waterman H?misph?re SE - Deluxe Blue CT, ручка-роллер, F




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Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Описание
Перьевая ручка Waterman (Ватерман) Hemisphere L`Essence du Bleu CT F — яркое воплощение духа инноваций, который виден в каждой детали. Продуманная эргономика, которая является визитной карточкой именитого бренда, гармонично сочетается с изящным дизайном и благородными материалами (ювелирная латунь для корпуса и многослойное покрытие высококачественным лаком синий цвета, блестящее палладиевое покрытие колпачка в качестве отделки). Выразительный цвет (лаковый синий, серебряный) здесь выполняет стилеобразующую функцию, объединяя все декоративные элементы. Но главное — это удобство и чувство легкости, с которым вы будет писать, благодаря тонкому пишущему узлу. И присмотритесь: на перо нанесена оригинальная гравировка — маленький штрих в великолепной эстетической симфонии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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