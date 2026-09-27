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Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка купить с доставкой в Москве
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Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка

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Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 1
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 2
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 3
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 4
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 5
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 6
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 7
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 8
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 9
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 1
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 2
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 3
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 4
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 5
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 6
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 7
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 8
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 9
  • Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80

Описание товара Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка

Ручка-роллер Parker (Паркер) Vector Standard Black CT M — утонченная красота, которая покоряет с первого взгляда. Даже до того, как взять модель в руки, вы сможете ощутить, насколько удобно будет ею писать. Это видно по очертаниям эргономичного корпуса и тонкому стержню, которые вместе создают идеальную гармонию для легкого письма без усталости. В отделке нет лишних деталей, но от нее так и веет благородством, и чёрный / серебро цвет в этом играет ключевую роль. А после того, как в первый раз попробуете аксессуар в действии, вы не захотите с ним расставаться и поймете, почему Parker считается эталоном во всем мире.

Отзывы о товаре Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Описание
Ручка-роллер Parker (Паркер) Vector Standard Black CT M — утонченная красота, которая покоряет с первого взгляда. Даже до того, как взять модель в руки, вы сможете ощутить, насколько удобно будет ею писать. Это видно по очертаниям эргономичного корпуса и тонкому стержню, которые вместе создают идеальную гармонию для легкого письма без усталости. В отделке нет лишних деталей, но от нее так и веет благородством, и чёрный / серебро цвет в этом играет ключевую роль. А после того, как в первый раз попробуете аксессуар в действии, вы не захотите с ним расставаться и поймете, почему Parker считается эталоном во всем мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - по цене 1660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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