Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб.
В наличии
Код товара: 615614
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1 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
80
Описание товара Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка
Ручка-роллер Parker (Паркер) Vector Standard Black CT M — утонченная красота, которая покоряет с первого взгляда. Даже до того, как взять модель в руки, вы сможете ощутить, насколько удобно будет ею писать. Это видно по очертаниям эргономичного корпуса и тонкому стержню, которые вместе создают идеальную гармонию для легкого письма без усталости. В отделке нет лишних деталей, но от нее так и веет благородством, и чёрный / серебро цвет в этом играет ключевую роль. А после того, как в первый раз попробуете аксессуар в действии, вы не захотите с ним расставаться и поймете, почему Parker считается эталоном во всем мире.
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
закрепляющийся клип
Корпус
черный, серебро
Размер пера
F (тонкое)
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
синий
Вид ручки
перьевая
Материал
сталь, пластик
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
с колпачком
Страна производитель
Китай
Ручка-роллер Parker (Паркер) Vector Standard Black CT M — утонченная красота, которая покоряет с первого взгляда. Даже до того, как взять модель в руки, вы сможете ощутить, насколько удобно будет ею писать. Это видно по очертаниям эргономичного корпуса и тонкому стержню, которые вместе создают идеальную гармонию для легкого письма без усталости. В отделке нет лишних деталей, но от нее так и веет благородством, и чёрный / серебро цвет в этом играет ключевую роль. А после того, как в первый раз попробуете аксессуар в действии, вы не захотите с ним расставаться и поймете, почему Parker считается эталоном во всем мире.
Parker Vector Black ручка-роллер, F, подарочная упаковка - по цене 1660 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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