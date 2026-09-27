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Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка купить с доставкой в Москве
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Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка

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Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 1
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 2
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 3
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 4
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 5
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 6
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 7
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 8
Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 1
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 2
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 3
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 4
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 5
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 6
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 7
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 8
  • Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615606
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
280

Описание товара Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка

Взгляните по-новому на понятие роскоши: в небольшом эргономичном корпусе с изысканной отделкой (никеле-поладиевое покрытие) воплощены передовые технологии и узнаваемые черты стиля Parker, известного во всем мире. Перьевая ручка Parker (Паркер) Sonnet Core Black Lacquer CT F — настоящее вдохновение, облаченное в красивый и прочный металл и дополненное изящным тонким пером, особенностью которого является никеле-поладиевое покрытие. Подчеркивает это великолепие гармоничный цвет — черный / серебряный. Вы берете в руку настоящее произведение искусства с детальной проработкой каждого узла и элемента. И восхищаетесь не только эстетикой, но и удобством, с которым ваша рука оставляет ровные линии на бумаге во время письма.

Отзывы о товаре Parker Sonnet Black Lacque СT перьевая ручка черная, M, подарочная упаковка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Описание
Взгляните по-новому на понятие роскоши: в небольшом эргономичном корпусе с изысканной отделкой (никеле-поладиевое покрытие) воплощены передовые технологии и узнаваемые черты стиля Parker, известного во всем мире. Перьевая ручка Parker (Паркер) Sonnet Core Black Lacquer CT F — настоящее вдохновение, облаченное в красивый и прочный металл и дополненное изящным тонким пером, особенностью которого является никеле-поладиевое покрытие. Подчеркивает это великолепие гармоничный цвет — черный / серебряный. Вы берете в руку настоящее произведение искусства с детальной проработкой каждого узла и элемента. И восхищаетесь не только эстетикой, но и удобством, с которым ваша рука оставляет ровные линии на бумаге во время письма.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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